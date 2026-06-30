Sismos na Venezuela. Número de mortos para sobe 1.943
O duplo sismo que atingiu a Venezuela na passada quarta-feira provocou, segundo o último balanço oficial das autoridades venezuelanas, 1.943 mortos e 10.571 feridos.
Já são quase duas mil as vítimas mortais da tragédia na Venezuela.
O último balanço oficial, feito esta tarde, aponta para 1.943 mortos. Já a contabilidade dos feridos quase duplicou desde segunda-feira. Está agora nos 10.571 - número que está ainda longe do balanço final.
Mais de 60 mil pessoas continuam desaparecidas. Também as vítimas portuguesas ou com dupla nacionalidade continuam a aumentar. Há 60 mortos entre os quais 10 crianças e 86 pessoas continuam incontactáveis.
Os dados oficiais indicam também acima de 15 mil desalojados, informou o presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, atualizando o último balanço de vítimas, que era de 1.719 mortos e 5.034 feridos.
De acordo com as autoridades, 6.461 pessoas foram resgatadas desde o início das operações de socorro.C/Lusa