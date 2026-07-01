Mundo
Sismos na Venezuela. Quase 2.300 mortos e contestação contra autoridades
Crescem as queixas na Venezuela contra a falta de apoio das autoridades. Foram até encontrados polícias a pilhar casas. Uma semana depois dos sismos, o número de mortos chega quase aos 2,300, e os feridos ultrapassam os 11 mil.
A província está agora transformada num mar de entulho, com a indignação a vir à tona uma e outra vez, apesar das medidas do Governo. Logo no início a região foi militarizada por motivos de segurança.
Agora os jornalistas internacionais veem o acesso às zonas mais afetadas restringido por 48 horas, por motivos sanitários, humanitários e para que o ruído não perturbe as buscas. Se o objetivo era também esconder a revolta, não está a ser bem sucedido: há vídeos a circular de policias que não ajudam nas buscas mas que foram apanhados a pilhar casas em ruínas.