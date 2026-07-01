Sismos na Venezuela. Quase 2.300 mortos e contestação contra autoridades

Já lá vão sete dias de buscas em La Guaira, onde o próprio Governo calcula estariam 30 mil pessoas na altura em que ocorreram os sismos.



A província está agora transformada num mar de entulho, com a indignação a vir à tona uma e outra vez, apesar das medidas do Governo. Logo no início a região foi militarizada por motivos de segurança.



Agora os jornalistas internacionais veem o acesso às zonas mais afetadas restringido por 48 horas, por motivos sanitários, humanitários e para que o ruído não perturbe as buscas. Se o objetivo era também esconder a revolta, não está a ser bem sucedido: há vídeos a circular de policias que não ajudam nas buscas mas que foram apanhados a pilhar casas em ruínas.

