Sismos na Venezuela. Sobe para seis número de vítimas mortais portuguesas e lusodescendentes

A comunidade internacional mobiliza-se horas após os maiores sismos registados na Venezuela em mais de 100 anos. O responsável humanitário das Nações Unidas, Tom Fletcher, considerou hoje que a situação no país exigia "um esforço coletivo massivo".





"Os próximos dias exigirão um esforço coletivo massivo para apoiar a resposta liderada pelo governo e auxiliar as comunidades afetadas", afirmou.





No terreno, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) está a "coordenar a rápida deslocação" das equipas de busca e salvamento urbanas.



"Estou também a enviar uma equipa de resposta rápida para reforçar a equipa do OCHA no país", afirmou Tom Fletcher.

Portugal envia equipa de 53 pessoas

“O Governo mostrou disponibilidade para envio de ajuda de emergência e humanitária em coordenação com as autoridades da Venezuela”, lê-se na publicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros através do X. O ministro dos Negócios Estrangeiros já anunciou entretanto o envio de 53 pessoas para o terreno.





Também o primeiro-ministro afirmou que o Governo "está a acompanhar a situação de perto e está pronto para enviar ajuda de emergência e humanitária".



"A impressionante força dos sismos que afetaram a Venezuela une-nos a todos em volta de um país a que muitos portugueses chamam casa", escreveu Luís Montenegro, na rede social X.





Ao início da tarde, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, anunciou que Portugal se prepara para enviar uma equipa de 53 profissionais de emergência médica e salvamento para a Venezuela.





Adiantou que as 53 pessoas em causa têm "experiência nesta área", incluindo-se equipas de polícias com cães farejadores para salvamento, uma Unidade de Emergência e Socorro da GNR com 27 membros, profissionais da Autoridade Nacional de Proteção Civil, dois médicos, dois enfermeiros e dois tripulantes de ambulâncias.



"Estaremos lá para os nossos novos grandes amigos"





Ajuda europeia e chinesa

A responsável acrescentou que o sistema europeu de deteção por satélite Copernicus foi ativado para apoiar os esforços de ajuda no terreno.





Espanha anunciou que está preparada para enviar 54 militares da unidade de resposta a emergências do Exército espanhol.



"A capacidade da equipa baseia-se no uso combinado de cães farejadores e de equipamento altamente especializado, como câmaras de busca e geofones", adiantou o Ministério espanhol da Defesa na rede social X.

Entretanto, o presidente francês Emmanuel Macron disponibilizou assistência do país, com o envio imediato de 85 socorristas.





A Suíça anunciou através do Ministério dos Negócios Estrangeiros que vai enviar uma equipa de 80 socorristas e 18 toneladas de equipamento de resgate.





Também os Países Baixos anunciaram esta quinta-feira o envio de uma equipa de resgate com cães farejadores e equipamento. Foram destinados aproximadamente dois milhões de euros para o evnio desta equipa.



A China, através do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, fez saber também que está pronta a prestar “toda a assistência possível".

América Latina garante apoio

O presidente do Chile, José Antonio Kast, o líder da República Dominicana, Luis Abinader, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino e a presidente da Costa Rica, Laura Fernández, juntam-se ao grupo de países solidários e dispostos a enviar apoio imediato para a Veneuzela.





com Lusa

reagiu durante a manhã de quinta-feira, exprimindo “profunda solidariedade a todo o povo venezuelano” num país com uma numerosa comunidade portuguesa e luso-descendente.Logo às primeiras horas de quinta-feira, o secretário de Estado dos, Marco Rubio, afirmou que Washington iria enviar “imediatamente” equipas de busca e salvamento, bem como “recursos médicos e assistência humanitária”.Na rede social X, Marco Rubio acrescentou que os Estados Unidos “estão ao lado do povo venezuelano nestes tempos difíceis”.Ainda antes, Donald Trump tinha adiantado na rede Truth Social que os Estados Unidos “estão dispostos e aptos a ajudar”.“Os dois grandes sismos que acabaram de atingir o nobre povo da Venezuela são de uma enorme magnitude e deixaram um número devastador de mortos”, acrescentou. O presidente norte-americano adiantou por fim que instruiu “todas as agências do nosso Governo a prepararem-se e a agirem rapidamente. Estaremos lá para os nossos grandes novos amigos”.indicou que está pronta para prestar auxílio após o forte sismo que atingiu a Venezuela. "Estamos prontos para aumentar a nossa assistência", afirmou a Comissária Europeia para as Situações de Crise, Hadja Lahbib, através da rede social X.já se prontificou a indicar que está disponível para enviar seis aeronaves com equipas de resgate e ajuda humanitária.O Ministério alemão da Defesa adianta que poderá disponibilizar “o mais brevemente possível até seis aviões de transporte A400M assim que receber um pedido de assistência”. O envio destes aviões “permitiria, por exemplo, o transporte de pessoal e equipamento" da Defesa Civil alemã para a Venezuela.Também na América Latina, vários países já se disponibilizaram para ajudar a Venezuela. A Presidente do, Claudia Sheinbaum, manifestou a sua solidariedade com o povo venezuelano e confirmou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros já está em contacto com Caracas."Já instruí a preparação da ajuda necessária. Para já, solicitaram apoio junto de equipas de socorro e médicas especializadas", afirmou Sheinbaum.No, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou a sua "profunda preocupação e consternação" com os sismos e revelou que ordenou uma "avaliação" da situação e "das medidas de assistência que o Brasil pode adotar"."Reafirmo a nossa determinação em apoiar o Governo da Presidente Delcy Rodríguez na recuperação das áreas afetadas desta nação irmã, cujo povo demonstrou grande resiliência perante a adversidade", acrescentou.Também o presidente do, Daniel Noboa, transmitiu a sua "solidariedade" ao "povo irmão da Venezuela" e confirmou que providenciou "o envio imediato de ajuda humanitária para fazer face a esta emergência".A Presidência daexpressou a sua "mais profunda solidariedade para com o povo venezuelano" e garante que está a acompanhar de perto a evolução da situação, “independentemente de quaisquer diferenças que possam existir entre os nossos governos”.“O presidente Javier Milei estende a sua mão de solidariedade ao povo venezuelano perante um desastre natural que exige uma resposta de toda a comunidade internacional", lê-se num comunicado assinado pelo próprio Presidente argentino.Manifestou ainda “a sua disponibilidade para colaborar com qualquer assistência humanitária que seja necessária, em coordenação com as organizações internacionais competentes".Há também a resposta de, com o presidente Nayib Bukele a indicar que "300 socorristas e paramédicos, juntamente com 50 toneladas de equipamento, medicamentos e mantimentos essenciais, estão prontos para partir para Caracas".