Sismos Venezuela. Mais de 300 afetados atendidos pelo consulado em La Guaira

"Atendemos mais de 300 pessoas. Estas presenças consulares estão a ser organizadas como forma de apoio à população [luso-venezuelana] afetada de La Guaira, que perderam os seus documentos, têm óbitos a registar e passaportes para fazer", disse na quinta-feira o cônsul-geral de Portugal à Lusa.

Luís Macieira de Barros explicou que as pessoas acudiram para tratar ainda de cartões de cidadão, registos de casamento, processos de nacionalidade, de "tudo o que tem a ver com matérias que são tratadas e da competência" do Consulado-geral de Portugal em Caracas.

"Estas presenças consulares vão continuar a ser organizadas durante os próximos meses, pelo menos até ao final do ano", disse, sublinhando que são uma forma de apoiar os portugueses e luso-venezuelanos afetados pelo duplo sismo.

Hermínia Pinto de Fernandes, que dirige o Grupo Folclórico do Centro Luso-venezuelano de Cátia La Mar e que "perdeu tudo" no duplo sismo de 24 de junho, aproveitar a permanência consular para despedir-se da comunidade lusa local, pouco antes de viajar até à cidade de Valência para partir para a Madeira, onde espera receber ajuda para recomeçar a vida.

Com o braço direito arrancado na sequência do sismo e a mão esquerda a precisar de fisioterapia, Hermínia Pinto espera reencontrar-se com o marido, o filho e uma neta, que estão radicados em Boa Nova, freguesia de São Gonçalo, Madeira.

O duplo sismo de 24 de agosto causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela -Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas faleceram e 226.696 pessoas foram assistidas nos hospitais depois dos sismos.

Entre os mortos, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.

Pelo menos 190 edifícios desabaram e as autoridades inspecionaram 60.785 habitações, das quais 11.001 foram consideradas de "alto risco" e cerca de 25.240 casas estão inabitáveis, tendo já sido removidas 600.790 toneladas de escombros.