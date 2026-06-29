Mundo
Sismos Venezuela. Prosseguem operações de resgate em busca de sobreviventes
Já são mais de 30 pessoas resgatas dos escombros. Na Venezuela encontram-se várias equipas de socorro, mas estão por encontrar milhares de vítimas dos abalos de terra.
Profissionais e voluntários são milhares em todos os prédios que não resistiram aos tremores de terra e a esperança é a ultima a morrer.
Faz-se de tudo para encontrar mais sobreviventes: desenhos das plantas das casas e silêncio para ouvir pedidos de ajuda.