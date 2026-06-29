Sismos Venezuela. Prosseguem operações de resgate em busca de sobreviventes

Sismos Venezuela. Prosseguem operações de resgate em busca de sobreviventes

Já são mais de 30 pessoas resgatas dos escombros. Na Venezuela encontram-se várias equipas de socorro, mas estão por encontrar milhares de vítimas dos abalos de terra.

RTP /
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Socorristas norte-americanos e franceses demoraram 12 horas para retirar uma família debaixo dos destroços do prédio onde viviam.

Profissionais e voluntários são milhares em todos os prédios que não resistiram aos tremores de terra e a esperança é a ultima a morrer.

Faz-se de tudo para encontrar mais sobreviventes: desenhos das plantas das casas e silêncio para ouvir pedidos de ajuda.
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