Sismos Venezuela. Prosseguem operações de resgate em busca de sobreviventes

Socorristas norte-americanos e franceses demoraram 12 horas para retirar uma família debaixo dos destroços do prédio onde viviam.



Profissionais e voluntários são milhares em todos os prédios que não resistiram aos tremores de terra e a esperança é a ultima a morrer.



Faz-se de tudo para encontrar mais sobreviventes: desenhos das plantas das casas e silêncio para ouvir pedidos de ajuda.