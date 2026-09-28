Sissoco Embaló anuncia candidatura às presidenciais da Guiné-Bissau

A informação foi confirmada pelo próprio a partir do exílio, em Marrocos, numa entrevista à agência France-Presse (AFP), prometendo regressar ao país, mas sem especificar a data do regresso.





c/ AFP

O antigo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deposto num golpe de Estado no final do ano passado, anuncia a candidatura às eleições presidenciais de dezembro.que derrubou o Governo, precisamente, na véspera do anúncio previsto dos resultados provisórios das eleições presidenciais e legislativas.A AFP lembra que,, acrescentou.