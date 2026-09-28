Mundo
Sissoco Embaló anuncia candidatura às presidenciais da Guiné-Bissau
O antigo presidente guineense, exilado em Marrocos, assegura que o seu regresso a Bissau está próximo e será "como candidato à Presidência".
O antigo presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, deposto num golpe de Estado no final do ano passado, anuncia a candidatura às eleições presidenciais de dezembro.A informação foi confirmada pelo próprio a partir do exílio, em Marrocos, numa entrevista à agência France-Presse (AFP), prometendo regressar ao país, mas sem especificar a data do regresso.
Desde 26 de novembro de 2025 que a Guiné-Bissau é governada por uma junta militar que derrubou o Governo, precisamente, na véspera do anúncio previsto dos resultados provisórios das eleições presidenciais e legislativas.
A AFP lembra que, na semana passada, ao ser questionado por um jornalista sobre o potencial regresso de Embaló, o presidente da junta de transição, o general Horta N’Tam, afirmou que “cada guineense é livre de regressar ao seu país se não tiver nada a censurar-se”.
“Até mesmo aqueles que me insultam nas redes sociais podem regressar, se assim o desejarem”, acrescentou.
Desde 26 de novembro de 2025 que a Guiné-Bissau é governada por uma junta militar que derrubou o Governo, precisamente, na véspera do anúncio previsto dos resultados provisórios das eleições presidenciais e legislativas.
A AFP lembra que, na semana passada, ao ser questionado por um jornalista sobre o potencial regresso de Embaló, o presidente da junta de transição, o general Horta N’Tam, afirmou que “cada guineense é livre de regressar ao seu país se não tiver nada a censurar-se”.
“Até mesmo aqueles que me insultam nas redes sociais podem regressar, se assim o desejarem”, acrescentou.
c/ AFP