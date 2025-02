Sistema de subsídios a famílias de detidos e mortos palestinianos revogado na Cisjordânia

as famílias que receberem a assistência serão elegíveis para receber ajuda, ao abrigo de programas de bem-estar disponíveis para todos os palestinianos, "de acordo com os padrões de justiça e universalidade". A nova legislação refere que, "de acordo com os padrões de justiça e universalidade". A ordem não esclarece a partir de quando irão cessar os pagamentos atualmente em vigor ou se se irão realizar sob uma forma alternativa sem grandes alterações pecuniárias.



O decreto do presidente apresenta a medida como uma reestruturação, transferindo a iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social para a Fundação Nacional Palestiniana para o Empoderamento Económico.



A compensação financeira a famílias de pessoas vítimas de conflitos e violência armada é um mecanismo comum de apoio em vários países do mundo. No caso palestiniano é contudo visto pelo seus detratores como um "pagamento pela matança", que cria uma cultura de glorificação do sacrifício humano no conflito com Israel.



