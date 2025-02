Sistema elétrico de Kaliningrado torna-se autónomo após desconexão de países bálticos

"O sistema energético da região de Kaliningrado passou para o regime autónomo. O fluxo de eletricidade entre a Lituânia e Kaliningrado é de zero megawatts. Está tudo bem", declarou o governador local Alexei Besprozvannykh no Telegram, citado pela agência Efe.

O governador agradeceu aos especialistas do sistema elétrico da região e a todos os que tornaram este passo possível após 10 anos de trabalho, depois de os países bálticos terem anunciado que se desligariam do sistema BRELL (Bielorrússia-Rússia-Estónia-Lituânia-Letónia-Letónia) para sincronizar as suas redes elétricas com a União Europeia.

Atualmente, segundo o governador, o enclave recebe eletricidade de três centrais térmicas locais, que "têm as reservas de energia necessárias para o fornecimento ininterrupto de eletricidade".

Já tinha sido anunciado que 08 de fevereiro seria a data de encerramento do anel elétrico BRELL, para o qual foram construídas quatro novas centrais elétricas em Kaliningrado nos últimos anos.

Os países bálticos também anunciaram hoje que vão desligar o sistema e preparam-se para sincronizar as suas redes locais com as europeias ainda este domingo.