Sistema imunitário. Descobertas células que podem ser nova fonte de antibióticos

O corpo humano continua a ser uma caixa de surpresas. No caso desta investigação acabou por revelar uma fonte inexplorada de antibióticos naturais.





“Descobrimos um novo mecanismo de imunidade que nos permite ter uma defesa contra a infeção bacteriana” afirmou Yifat Merbl, do Instituto Weizmann de Ciência, citada na BBC.





Proteassoma que impulssiona luta contra bactérias

A proteassoma é constituída por um conjunto de protéases que participam no processo de degradação seletiva de proteínas intracelulares. Ou seja, as protéases são enzimas que provocam o desdobramento das proteínas em aminoácido, ao quebrarem as ligações peptídicas entre esses elementos químicos.







"Os peptídeos antimicrobianos, ou ligações peptídicas, servem como primeira linha de defesa contra invasores patógenos antes que o sistema imunológico adaptável responda. Embora a função protetora dos peptídeos antimicrobianos em numerosos tecidos esteja bem estabelecida, os mecanismos celulares subjacentes à sua geração não são totalmente compreendidos", explica o estudo.







Desta forma, a descoberta feita nesta investigação assenta no que se segue quando as proteínas antigas são cortadas em pedaços menores para que possam ser reciclados para fazer novos. Aqui, a proteassoma, ao detetar bactérias inimigas, altera a cadeia natural da estrutura e foca-se em transformar proteínas antigas em armas que podem romper a camada externa dos intrusos e matá-los.









A equipa de investigação reporta que os resultados obtidos são comparáveis a alguns antibióticos existentes atualmente.





Porém, quando os cientistas desativaram o procedimento do proteassoma, as células passaram a estarem mais vulneráveis tornando-as alvos fáceis de infetar com bactérias como a Salmonella.

Daniel Davis, chefe de Ciências da Vida e Imunologista do Imperial College London, reconhece que as descobertas são “extremamente provocativas e muito interessantes” à medida que mudam nossa compreensão de como nosso corpo combate a infeção.





Antibióticos. Pistas para novas de fórmula de compostos químicos

A continuação destas investigações em torno destes químicos produzidos naturalmente nas células humanas e ativadas no procedimento do proteassoma podem ampliar as descobertas para novas receitas de compostos químicos para combater bactérias.





Embora Daniel Davis corrobore a ideia de transformar as pistas numa nova fonte para antibióticos, deixa claro que “ainda precisam de ser testadas”, o que levará tempo. Estima-se que mais de um milhão de pessoas por ano morram de infeções resistentes a medicamentos como antibióticos.







Para Lindsey Edwards, professora de Microbiologia no King's College de Londres, esta descoberta "é uma potencial mina de ouro para novos antibióticos e isso é bastante emocionante”.





“Nos últimos anos, os cientistas têm revirado o mundo para encontrar novas fómulas para antibióticos e, afinal, existe algo que temos dentro de nós. Agora tudo depende se temos a tecnologia para ser capaz de detetar essas coisas”.





“Está a acontecer por todo o nosso corpo, em todas as células, e gera uma nova classe de potenciais antibióticos naturais”, acrescenta .“, exalta Merbl, investigadora que liderou o estudo.Esta descoberta centra-se na estrutura celular daque deteta quando uma dessas células é infetada por bactérias.Esta observação doEsses químicos lançados nas bactérias foram testados em ratos de laboratório com pneumonia e sépsis (infeção generalizada).“O que é realmente emocionante é que é umparece profundamente importante e surpreendente”, sublinha Davis.Edwards pensa que esses químicos naturais produzidos no corpo humano deverão permitir produzir medicação que trará menos complicação aos doentes porque “já são produtos do corpo humano”, assim o “lado de segurança pode ser muito mais fácil”.