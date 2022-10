Sistema político chinês é "mais flexível" do que parece, diz biógrafo de Xi Jinping

Chan descreveu antes Xi como um líder autoritário com uma vertente liberal. "Eu diria que ele tem os dois lados", disse à Lusa o autor de "Xi Jinping: Political Career, Governance, and Leadership, 1953-2018".

Apesar de ter ressuscitado alguns dos valores de Mao, o fundador da República Popular da China, que governou o país entre 1949 e 1976, Xi mantém uma relação de co-dependência com outras estruturas de poder na China, incluindo o Conselho de Estado, que está sob alçada do primeiro-ministro, Li Keqiang, e reúne 22 ministérios.

"Na tomada de decisões, sem dúvida, a responsabilidade passa por Xi Jinping (...) mas as decisões importantes são submetidas a amplas consultas e intenso debate", descreveu. "Essas decisões também contam com uma enorme burocracia, composta por cerca de seis milhões de pessoas, para serem implementadas", frisou.

O académico apontou a redução da pobreza e a reforma do sistema judicial como medidas "progressistas" do líder chinês. A nível externo, algumas das políticas lançadas por Xi são também "guiadas por princípios liberais", defendeu.

"A iniciativa `Uma Faixa, Uma Rota`, por exemplo, visa o comércio livre, investimento, interdependência e cultivo de parcerias", disse.

Lançado por Xi, o gigantesco plano internacional de infraestruturas inclui a construção de ligações ferroviárias, autoestradas, aeroportos e zonas de comércio livre, visando abrir novas rotas comerciais em regiões pouco integradas na economia global, incluindo Leste Asiático, Ásia Central ou África.

Deng Xiaoping, arquiteto-chefe das reformas económicas que abriram a China ao mundo, procurou basear a tomada de decisão num processo de consulta coletiva, afastar o Partido Comunista de órgãos administrativos do Estado e descentralizar a autoridade pelas províncias e localidades, visando evitar os excessos maoistas que quase destruíram a China.

Sob a direção de Xi, no entanto, o Partido Comunista Chinês voltou a penetrar na vida política, social e económica da China, enquanto o poder político se centrou na sua figura. Este mês, Xi deve voltar a quebrar com a tradição política das últimas décadas, ao obter um terceiro mandato como secretário-geral do PCC, no 20º Congresso do Partido, que arranca no dia 16.

Alfred L. Chan descartou, porém, a possibilidade de Xi almejar a tornar-se "líder vitalício".

"Como homem do Partido e da organização, Xi percebe que uma transição [de poder] suave é absolutamente importante para a sobrevivência do PCC", observou. "Mesmo um terceiro mandato depende de muitos fatores, como o seu estado de saúde ou o apoio partidário", explicou.

Até há menos de um ano, Xi parecia beneficiar de um ascendente imparável: em 2018, uma emenda constitucional abriu caminho à sua permanência no poder; em 2021, um plenário do Comité Central aprovou uma resolução sobre a História do PCC, que elevou a sua posição na hierarquia ideológica do Partido.

No entanto, vários eventos inesperados -- incluindo a guerra na Ucrânia; o surgir da variante Ómicron da covid-19 na China, que obrigou a medidas de confinamento extremas e frequentes; a crescente competição estratégica com os Estados Unidos; e uma economia global sob pressões inflacionárias -- tornaram o quadro mais complexo para o líder chinês.

"Descobriremos, no Congresso, se vão ou não ser nomeados um ou dois sucessores, que devem ser preparados para assumir o poder em 2027", apontou Chan.

"A abordagem chinesa não é tão inflexível e monolítica como parece", realçou. "A China é tão complexa que desafia caracterizações simples".