Sistemas de monitorização detetam falhas na aplicação WhatsApp a nível global

As falhas no serviço WhatsApp, um dos sistemas de mensagens mais populares em todo o mundo, estão a ser comunicadas por centenas de pessoas através de outras redes sociais, indica a agência espanhola Efe, que consultou as entidades de monitorização. Até ao momento, ainda não há qualquer explicação oficial da empresa (Meta) sobre as perturbações que se estão a verificar, a nível global.

Estes problemas no WhatsApp terão já sido resolvidos.

c/Lusa