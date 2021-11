Situação cada vez mais tensa na fronteira entre Polónia e Bielorrússia

Há vários dias que milhares de migrantes de países do Médio Oriente tentam entrar do espaço da União Europeia. O ministro da Defesa do Governo polaco já disse esta manhã que esta noite detetaram várias tentativas para atravessar a fronteira e anunciou que no local estão agora 15 mil soldados.