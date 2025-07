Situação de "emergência" na fronteira entre Irão e Afeganistão

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, 449.218 saíram do Irão entre 1 e 5 de julho.



O número de pessoas que cruzaram a fronteira entre o irão e o Afeganistão aumentou desde meados de junho. Muitas pessoas relataram pressão das autoridades iranianas, para além de prisões, deportações, e a perda de poupanças por terem de abandonar o Irão de repente.





A ONU alerta que este fluxo populacional poderá desestabilizar o Afeganistão, país que já enfrenta pobreza extrema e desemprego elevado. As Nações Unidas apelam, por isso, aos países que acolhem cidadãos afegãos que não os expulsem.

"Forçar ou pressionar os afegãos a retornarem corre o risco de aumentar a instabilidade na região e acelerar a sua migração para a Europa", alertou o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), em comunicado divulgado na sexta-feira.

Middle East Images via AFP Middle East Images via AFP





O representante da UNICEF no Afeganistão revelou à agência France-Press (AFP) que "o que é preocupante é que 25 por cento destes retornados são crianças (...) porque a demografia mudou, de homens solteiros para famílias inteiras que atravessam a fronteira com muito poucos bens e dinheiro". Tajudeen Oyewale alerta para uma situação de "emergência" num país que já enfrenta uma "crise crónica", com 1,4 milhões de afegãos a regressarem do Irão e do Paquistão este ano.

Perante esta situação na fronteira entre o Irão e o Afeganistão, a ONU tomou medidas de emergência para reforçar os sistemas de água e de saneamento construídos para 7.000 a 10.000 pessoas por dia. A vacinação, a nutrição e os espaços para crianças também foram reforçados.



Mais de 250.000 afegãos regressaram do Irão em junho, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), uma agência da ONU.





Nos primeiros cinco dias de julho esse número aumentou para quase 450 mil, revela a OIM.