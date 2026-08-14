"Situação é complexa". Sismo na Colômbia fez pelo menos 281 mortos e 379 desaparecidos

Jornal da Tarde | 14 de agosto de 2026

“A situação é complexa, mas estamos a utilizar toda a nossa capacidade em conjunto com a ajuda internacional, que foi mobilizada assim que o protocolo entrou em vigor”, vincou o presidente.

"Vamos reconstruir esta nação"

c/ agências

O terramoto de magnitude 7,4 que atingiu grande parte da Colômbia na segunda-feira fez pelo menos 281 mortos, deixando ainda quase quatro mil pessoas feridas e 379 desaparecidos. As equipas de salvamento e os civis continuam à procura de sobreviventes, numa altura em que enfrentam a emergência humanitária provocada pelo terramoto.“Neste momento,. Os nossos esforços e orações estão com aqueles que perderam os seus entes queridos. Temos 3.971 feridos e, infelizmente,”, declarou o líder colombiano numa conferência de imprensa., assegurou, referindo-se aos desaparecidos. Para os encontrar “estão atualmente a ser mobilizados os nossos próprios recursos internos, assim como a ajuda internacional que está a chegar para apoiar os esforços de busca”, disse.Abelardo de la Espriella falou também em 10.677 casas destruídas, 65.841 casas danificadas, 127 edifícios desmoronados, 2.136 centros educativos comprometidos, 1.168 centros comunitários afetados, 236 centros de saúde danificados, 12 pontes pedonais derrubadas, 34 pontes rodoviárias afetadas e 198 estradas afetadas.De la Espriella apresentou também o primeiro plano de reconstrução do país após o sismo e apelou à participação das empresas privadas: "Precisamos do setor privado para reconstruir a Colômbia em conjunto, porque nós, todos os colombianos, vamos reconstruir esta nação".Disse ainda ter estado reunido com as principais empresas do setor da construção civil e com diferentes associações comerciais porque, que deu um "passo em frente" neste "momento crítico".O abalo de segunda-feira teve magnitude de 7,4 na escala de Richter e epicentro em San José del Palmar, no departamento de Chocó, situado na região do Pacífico.“Numa corrida contra o tempo, com o apoio de cães de resgate e de meios de busca físicos e tecnológicos, estes homens e mulheres procuram pessoas com vida”, escreveu nas redes sociais a Unidade Nacional de Gestão de Risco de Catástrofes da Colômbia.Os esforços de resgate têm-se concentrado na zona sul de Cali, onde soldados da Terceira Brigada do Exército colombiano também mobilizaram