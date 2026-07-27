Situação em Madrid e Ávila continua a evoluir de forma positiva

"A evolução é mais positiva do que ontem. Quero, no entanto, salientar que estamos a avançar muito lentamente", disse o ministro, num ponto de situação ao início da noite, no posto de comando de combate a estes fogos, em Navalcarnero, na região de Madrid.

Grande-Marlaska acrescentou que continuam ativos alguns focos do incêndios e que há risco de reacendimentos, depois de todas as frentes terem sido controladas durante a noite e madrugada passadas, segundo a Unidade Militar de Emergências (UME), que está a coordenar o combate às chamas em Madrid, Ávila e Toledo, no centro de Espanha.

Segundo o ministro, estes incêndios já queimaram cerca de 77.000 hectares, 47.000 dos quais na província de Ávila, 27.000 na província de Madrid e 2.000 em Toledo.

O incêndio de Ávila, que hoje o Governo de Espanha disse ser já o maior da história recente do país, teve este domingo uma evolução "relativamente favorável", com "resultados evidentes", confirmou também o governo regional de Castela e Leão, num comunicado ao final do dia.

Segundo o mesmo comunicado, há "estabilização de grande parte do perímetro" do fogo, que no sábado estava ainda descontrolado, e a expectativa é que a evolução continue a ser positiva durante a noite e madrugada.

O combate aos incêndios em Madrid, Ávila e Toledo continuou assim a ter uma evolução favorável durante o dia de hoje, depois de uma "noite muito positiva", em que foram controladas várias frentes de fogo, como disseram as autoridades ao início da manhã.

Segundo a UME, após os trabalhos no terreno durante a noite e a madrugada, "todas as frentes" estavam "contidas" de manhã, embora permanecessem "cabeças ativas" por controlar.

Espanha declarou a situação de emergência nacional nas províncias de Madrid, Ávila e Toledo por causa dos fogos florestais, que já levaram a confinar ou a retirar de casa mais de 90.000 pessoas desde quinta-feira.

Além destes fogos em Ávila, Madrid e Toledo - que estão a ser combatidos como se fossem um só, por estarem em territórios vizinhos -, as autoridades espanholas estão a alertar para a evolução nas últimas horas de um incêndio em Vall d`Uixó, Castellón, na região de Valência, no leste do país, que já levou a retirar de casa 16.000 pessoas e já queimou mais de 4.300 hectares.

Segundo o Governo de Espanha, já arderam este ano mais de 150.000 hectares no país e há registo de 32 grandes fogos florestais desde janeiro, multiplicando seis vezes os números do mesmo período de 2025.