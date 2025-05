"Situação moralmente errada". Reino Unido suspende negociações comerciais com Israel

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel denunciou o facto de, antes do anúncio, as negociações sobre este acordo de comércio livre não estarem "a ser impulsionadas de todo pelo atual Governo britânico". Israel também criticou as sanções anunciadas pelo Governo britânico contra os colonos israelitas que vivem em colonatos, classificados como ilegais pela comunidade internacional, na Cisjordânia ocupada.



"O mandato britânico terminou há 77 anos", afirmou Oren Marmorstein, referindo-se à administração britânica da Palestina a que se seguiu a criação do Estado de Israel.



Por seu lado, Londres salientou que, embora o Governo britânico continue empenhado no acordo comercial existente, “não é possível fazer progressos nas conversações sobre um novo e atualizado acordo com o executivo de Netanyahu”.



“Netanyahu está a promover políticas particularmente más na Cisjordânia e em Gaza", afirmou hoje o executivo britânico, num comunicado.







Situação "intolerável"







, afirmou o David Lammy.Numa declaração no Parlamento, o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros acrescentou que será revista a cooperação bilateral futura e não excluiu mais medidas.Nas palavras do chefe da diplomacia britânica. Ainda de acordo com o ministro britânico, entraram em Gaza menos de 10 camiões em Gaza na segunda-feira, descrevendo a situação humanitária no território como "intolerável" e "abominável"., declarou.David Lammy declarou ainda que o Reino Unido suspendeu as negociações comerciais com Israel devido ao bloqueio de Gaza, acrescentando que o embaixador israelita no páis foi convocado. Decisão anunciada um dia depois de o Reino Unido, juntamente com a França e o Canadá, terem condenado a maneira como Israel está a coduzir a guerra em Gaza., declararam os três governos aliados num comunicado na segunda-feira.Em resposta, Israel afirmou que a pressão externa não mudará os seus objetivos em Gaza e anunciou novas sanções aos colonos na Cisjordânia ocupada .disse o porta-voz do Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros, Oren Marmorstein, num comunicado.Israel foi acusado de cometer genocídio em Gaza e de realizar uma operação de limpeza étnica no território.Também esta terça, o primeiro-ministro britânico descreveu a situação em Gaza como "intolerável".Keir Starmer afirmou ainda que o Reino Unido e os aliados franceses e canadianos estão "horrorizados com a escalada de Israel".Falando na Câmara dos Comuns, o chefe de Governo britânico repetiuO primeiro-ministro acrescenta que a quantidade de alimentos permitida na Faixa de Gaza por Israel nos últimos dias tem sido “total e completamente inadequada”., continuou.