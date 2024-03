Situação no Haiti é "mais que insustentável" - ACNUDH

Volker Türk apelou para o envio urgente de uma missão multinacional de apoio à sobrecarregada polícia nacional haitiana, sublinhando que "a realidade é tal que, no atual contexto, não existe alternativa para proteger a vida das pessoas".

A violência dos gangues fez também 692 feridos desde o início de janeiro - "um número chocante", segundo Türk.

Perante uma situação que sofreu uma rápida degradação nos últimos dias, o Conselho de Segurança da ONU realizará hoje uma reunião de emergência.

Na terça-feira, o líder de um gangue garantiu que haverá uma "guerra civil sangrenta" se o primeiro-ministro, Ariel Henry, não se demitir.

Os grupos criminosos, que controlam a maior parte da capital, Port-au-Prince, bem como as estradas que a ela conduzem, atacam há vários dias locais estratégicos do país mais pobre das Caraíbas: a academia de polícia, o aeroporto e várias prisões, de onde conseguiram fugir milhares de reclusos.

O Alto-Comissário da ONU, que conhece bem o Haiti por ter anteriormente trabalhado no país, descreveu um sistema de saúde "à beira do colapso", escolas e empresas encerradas, "crianças cada vez mais exploradas pelos gangues".

"A economia está asfixiada, porque os gangues impõem restrições aos movimentos da população; o principal fornecedor de água potável no Haiti suspendeu as entregas; e pelo menos 313.000 pessoas estão atualmente deslocadas dentro do país", relatou, indignado.