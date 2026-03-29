"Situação sem precedentes". Presidente Seguro critica acção israelita contra patriarca de Jerusalém





O presidente "apela ao respeito integral pelos direitos das comunidades religiosas, bem como à preservação do acesso livre e seguro aos lugares santos, que pertencem ao património espiritual da humanidade".

António José Seguro deixou no site da Presidência uma nota de condenação à acção israelita contra o patriarca Latino de Jerusalém, cardeal Pierbattista Pizzaballa."Trata-se de um facto que atinge a comunidade cristã local e também o princípio universal da liberdade religiosa, pilar essencial das sociedades democráticas e consagrado no direito internacional. A livre prática do culto, em particular em locais de significado histórico e espiritual ímpar, deve ser assegurada e respeitada por todas as autoridades, em qualquer circunstância", pode ler-se no site da Presidência.Nesse sentido, "o Presidente da República manifesta a sua firme reprovação por este impedimento, que considera injustificado e contrário aos compromissos internacionais de proteção da liberdade religiosa" e acrescenta estar a "acompanhar com atenção a situação em Jerusalém".