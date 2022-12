SKA. Começou a construção do maior telescópio do mundo

O SKA tem a sua sede no Reino Unido, enquanto as instalações estão divididas pela África do Sul e pela Austrália. O projeto promete abordar as maiores questões da astrofísica:A arquitetura inicial do telescópio vai incorporar 200 antenas parabólicas e 131 mil antenas, que marcam uma área de recolha eficaz, com centenas de milhares de metros quadrados capazes de atingir uma sensibilidade e resolução sem precedentes.

Até à data foram despendidos 500 milhões de euros de um orçamento de construção final previsto em dois mil milhões de euros.



O sistema vai funcionar numa gama de frequências de cerca de 50 megahertz e, em última análise, de 25 gigahertz, o que permite que o telescópio detete sinais de rádio vindos de fontes cósmicas a mil milhões de anos-luz da Terra, incluindo os sinais emitidos nas primeiras centenas de milhões de anos depois do Big Bang.. Prevê-se que o telescópio seja capaz de detetar a presença de hidrogénio mesmo antes de grandes nuvens do mesmo se desmoronarem para formar as primeiras estrelas.A chefe das operações científicas do observatório, Shari Breen, garantiu ainda que o projeto vai estudar as “explosões rápidas de rádio” que foram detetadas., admite.De acordo com o diretor-geral da Organização Square Kilometre Array, Phil Diamond,a ideia para o telescópio demorou 30 anos a ser desenvolvida. “Os primeiros 10 anos foram sobre o desenvolvimento dos conceitos e ideias. Os segundos 10 foram passados a fazer o desenvolvimento da tecnologia. A última década focou-se na conceção detalhada, assegurando os locais e conseguindo que os governos concordassem em criar uma organização de tratados e a fornecer os fundos para começar”, relatou Phil Diamond.Neste momento, são oito os países que lideram o projeto, sendo Portugal um deles, juntamente com a África do Sul, Austrália, Reino Unido, China, Itália, Holanda e Suíça.Também França, Espanha, Alemanha, Canadá, Índia, Suécia, Coreia do Sul e Japão já mostraram intenção de aderir à organização de tratados que financia o SKA.