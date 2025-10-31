"Só a força pode trazer paz". Taiwan bate com a porta a ideia chinesa de "um país, dois sistemas"

E sublinhou: “Rejeitamos o princípio de um país, dois sistemas porque vamos sempre defender o nosso sistema constitucional livre e democrático”.

c/ agências

, afirmou Lai durante uma cerimónia militar na base de Hukou, no norte de Taiwan., mas o presidente taiwanês, considerado um separatista, rejeitou a nova tentativa de Pequim controlar a ilha, num sistema de autónima semelhante ao de Hong Kong e Macau., afirmou William Lai, também conhecido por Lai Ching-te.Na cerimónia de incorporação dos novos tanques norte-americanos M1A2T nas Forças Armadas de Taiwan, líder taiwanês apelou às tropas para que se mantenham "firmes, sem arrogância" e para que preservem o "status quo" no estreito. Sublinhou ainda que defender a soberania e o "modo de vida livre e democrático" do povo taiwanês "não deve ser considerado uma provocação"., sublinhou o presidente, reiterando a posição que o Governo taiwanês tem mantido nos últimos anos.As declarações ocorrem poucos dias após a imprensa oficial chinesa ter divulgado uma série de artigos em que exalta os alegados benefícios de uma "reunificação" entre a ilha e o continente, num processo que, segundo Pequim, seria realizado sob o modelo atualmente aplicado nas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.Nenhum partido político em Taiwan apoia a ideia chinesa de "um país, dois sistemas".