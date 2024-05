Soam sirenes em Telavive com ataque do Hamas

O jornal israelita Hareetz conta que podem ser vistos no chão de Telavive estilhaços desses foguetes de curto alcance que foram abatidos pela defesa aérea israelita.

Por agora, não há notícia de mortes ou feridos com gravidade, mas há relato de explosões. As forças de defesa de Israel dizem que, os disparos foram do braço armado do Hamas as brigadas al-Qassam.