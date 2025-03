"Sob a orientação da ONU". Putin quer ver "administração temporária" na Ucrânia

Moscovo tem vindo a carregar na ideia de que Volodymyr Zelensky não é já um presidente legítimo, uma vez que o seu mandato expirou em maio do ano passado.



Putin desencadeou em 2022 a invasão da Ucrânia com o objetivo, no léxico do Kremlin, da “desmilitarização” e da “desnazificação” do país vizinho – leia-se colocar uma pedra sobre as aspirações de adesão à NATO por parte de Kiev.



O presidente ucraniano reiterou nos últimos dias, junto dos interlocutores europeus, que a realidade no terreno demonstra que Vladimir Putin “não quer nenhuma paz”.



c/ agências

, afirmou Putin no decurso de um encontro com militares russos em Murmansk, no noroeste da Rússia.“E para quê?”, argumentou o presidente russo.“No quadro das atividades de manutenção de paz da ONU, já recorremos várias vezes ao que chamamos de administração transitória”, evocou ainda o chefe de Estado russo, paraQuanto à situação no teatro de guerra,“O povo ucraniano deve, ele mesmo, compreender o que se está a passar”, apontou Vladimir Putin.Esta última tomada de posição do presidente russo aconteceu horas depois de os aliados europeus da Ucrânia terem discutido, em Paris, garantias de segurança para Kiev. França e Reino Unido cimentaram, nesta cimeira, a ideia de um destacamento de uma força de manutenção de paz para solo ucraniano.do país debaixo da invasão russa.Na capital francesa,“Há um consenso sobre o facto de que não é ainda o momento de levantar sanções”, apontou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer. Posição reforçada pelo chanceler cessante da Alemanha, Olaf Scholz: