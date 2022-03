Sob o som de explosões. Como correu a visita de três primeiros-ministros a Kiev

. Medida implementada após o acentuar dos bombardeamentos das forças russas sobre zonas residenciais de Kiev.

O diálogo entre os governantes decorreu debaixo dos ecos de explosões no oeste da cidade. Morawiecki, Jansa e Fiala são os primeiros líderes a visitar a Ucrânia desde o início da ofensiva russa.



. Por sua vez, no Twitter, o primeiro-ministro do país invadido por ordem de Vladimir Putin, Denys Shmyhal, escreveu queNa mesma rede social, o primeiro-ministro da República Checa elogiou “a luta corajosa” dos ucranianos., escreveu Petr Fiala.A mensagem foi reforçada pelo ministro checo dos Negócios Estrangeiros, Jan Lipavsky:Já o primeiro-ministro polaco, que se fez acompanhar por Jaroslaw Kaczynski, líder do partido Lei e Justiça, no poder, afirmou que o Continente Europeu não voltará a ser o mesmo se a Ucrânia capitular.

O vice-ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Marcin Przydacz, reconheceu o risco inerente à deslocação, por comboio, a Kiev. Mas disse “valer a pena em prol de valores”. A iniciativa foi comunicada a Moscovo. Os detalhes do regresso à Polónia não foram revelados.

Jaroslaw Kaczynski, irmão gémeo do antigo presidente polaco Lech Kaczynski – que morreu em abril de 2010 na queda de um avião da Força Aérea polaca em Smolensk, na Rússia –, defendeu em Kiev o envio de para território ucraniano de uma força internacional de manutenção de paz com capacidade militar.



A vista dos três líderes a Kiev foi largamente simbólica.Volodymyr Zelensky, que tem repetido, sem sucesso, apelos à implementação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia, começou entretanto a reconhecer que o seu país não deverá ver abertas as portas da NATO., declarou.

c/ agências