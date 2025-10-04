Sobe para 14 o número de mortos em desabamento de escola na Indonésia

As equipas de resgate conseguiram recuperar nove corpos na noite de sexta-feira, elevando o número de mortos para 14, disse o chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio), Suharyanto, aos jornalistas.

"Até hoje, ainda estamos à procura de 49 pessoas desaparecidas", disse Suharyanto, citado pela televisão indonésia Kompas TV.

A identificação das vítimas tem sido complicada porque a maioria era menor de idade e não tinha documentação oficial nem impressões digitais.

Além disso, alguns corpos foram encontrados em condições que não permitiram que fossem identificados por familiares.

Mais vítimas poderão ser encontradas, admitiu Suharyanto, à medida que as equipas de resgate começaram a utilizar equipamentos pesados, como gruas, para remover os escombros.

As equipas de resgate já removeram quase 40% dos escombros provocados pelo desabamento.

A operação de resgate foi complexa porque as vibrações numa área podem afetar outras áreas, disseram as autoridades.

As famílias dos desaparecidos, no entanto, concordaram na quinta-feira que as máquinas pesadas poderão ser utilizadas após o período de 72 horas, geralmente considerado o limite máximo para a sobrevivência, expirar.

Na quinta-feira, o chefe da BNPB tinha admitido que não foram detetados quaisquer sinais de vida sob os escombros da escola.

"Utilizámos equipamento de alta tecnologia, como drones térmicos, e cientificamente não havia sinais de vida. Tínhamos dado tempo à equipa conjunta [de busca] até esta manhã caso houvesse sinais de vida, mas não havia nenhum", disse Suharyanto.

A escola islâmica, situada a 30 quilómetros da cidade de Surabaya, no leste da ilha de Java, desabou sobre centenas de pessoas, a maioria adolescentes, que realizavam as orações da tarde de segunda-feira num salão.

O Al Khoziny, um internato islâmico centenário, na província de Java Oriental, estava a passar por uma expansão não autorizada.

Os alunos eram, na sua maioria, rapazes do 7.º ao 12.º ano, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. As alunas estavam a rezar noutra parte do edifício e conseguiram escapar, disseram sobreviventes.

O salão de orações tinha dois andares, mas estavam a ser construídos mais dois sem autorização, segundo as autoridades.

A polícia disse que os alicerces do antigo edifício aparentemente não conseguiram suportar mais dois andares de betão e desabaram durante o processo de betonagem.

No início de setembro, três pessoas morreram e duas ficaram feridas num incidente semelhante, na província vizinha de Java Ocidental, quando um edifício desabou durante o apelo à oração.

Em 2018, 75 pessoas morreram também quando um mezanino desabou na Bolsa de Valores de Jacarta.