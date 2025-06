Sobe para 17 mortos balanço do ataque russo a Dnipro

"No total, já foram ceifadas 17 vidas", anunciou na plataforma digital Telegram o chefe da administração militar da região de Dnipropetrovsk, Serguiï Lyssak.

O anterior balanço dava conta de pelo menos 11 pessoas mortas e mais de 100 feridas em bombardeamentos russos na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, segundo as autoridades ucranianas que se referiram a uma "mensagem de terror" de Moscovo.

Estes últimos bombardeamentos das forças russas ocorreram após uma campanha de ataques da Ucrânia à Rússia na noite de domingo e pouco antes do começo da cimeira da NATO em Haia.

À chegada aos Países Baixos, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, mantendo a expectativa de novas promessas de ajuda dos aliados de Kiev, quando as negociações com o Kremlin (presidência russa) continuam num impasse.

No terreno, as forças russas continuam a avançar no leste da Ucrânia e estão a intensificar os bombardeamentos.

Na manhã de hoje, "os militares russos atacaram as cidades de Dnipro e Samar com mísseis", destruindo um edifício administrativo na primeira, segundo a Polícia Nacional ucraniana, que registou a morte de nove habitantes de Dnipro e dois de Samar.

Mais de 100 pessoas ficaram também feridas, incluindo passageiros de um comboio danificado pelos ataques, de acordo com a Polícia.

O Ministério Público ucraniano referiu que escolas e unidades de saúde também foram atingidas.

"Em termos de danos, este é provavelmente um dos ataques mais significativos contra Dnipro" desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, observou o presidente da autarquia, Boris Filatov.

Volodymyr Zelensky, por sua vez, alertou que o número de mortos pode aumentar ainda mais, comentando, na rede social X, que "defender a Ucrânia significa defender a vida".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiga, condenou a "mensagem de terror e rejeição da paz", que atribuiu a Moscovo.

"A credibilidade dos nossos aliados depende do aumento da pressão sobre Moscovo", apelou Sybiga, enquanto Zelensky e os líderes dos Estados-membros da NATO, incluindo o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reúnem a partir de hoje em Haia.

Espera-se que a cimeira da Aliança Atlântica valide o aumento substancial dos gastos em Defesa dos Estados-membros.

Uma reunião entre Zelensky e Trump está prevista para quarta-feira, de acordo com um responsável ucraniano citado pela agência de notícias francesa AFP.

Mais de três anos depois do início da invasão da Ucrânia, a Rússia exige o reconhecimento da posse das regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país, e de Zaporijia e Kherson, no sul, além da península da Crimeia, anexada desde 2014.

Moscovo pretende também que Kiev renuncie aos planos de aderir à NATO e de reforço das capacidades militares, condições que as autoridades ucranianas consideram inaceitáveis.