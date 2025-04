Sobe para 184 mortos no desabamento do teto em discoteca na Rep. Dominicana

"Infelizmente, temos de informar que, até à data, temos 184 pessoas recuperadas (sem vida), de acordo com o certificado do Inacif (instituto médico forense)", anunciou, pelas 3h30 da última madrugada em Lisboa, o diretor do centro de operações de emergência, Juan Manuel Méndez.

Um balanço anterior apontava para 113 vítimas mortais.

Méndez disse que as equipas no local continuam à procura de vítimas e potenciais sobreviventes, embora ninguém tenha sido encontrado com vida nas últimas 24 horas.

"Não vamos abandonar ninguém. O nosso trabalho vai continuar", assegurou.

A tragédia ocorreu na discoteca Jet Set na madrugada de terça-feira, quando estava a atuar o cantor de merengue Rubby Pérez. Segundo o empresário musical Enrique Paulino, que agenciava o artista, Pérez e o saxofonista do grupo estão entre as vítimas mortais.

A discoteca Jet Set era famosa pelos concertos e festas realizados às segundas-feiras, sendo frequentada por celebridades locais.

As autoridades não informaram quantas pessoas estavam ao certo no interior da discoteca quando ocorreu o desabamento e os motivos que levaram à queda do teto ainda não foram esclarecidos.