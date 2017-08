Sobe para 19 número de mortos devido a surto de gripe suína na Birmânia

Lusa 11 Ago, 2017, 07:25 | Mundo

O Ministério da Saúde birmanês confirmou, na quinta-feira, a morte de duas crianças nas regiões de Irrawaddy (sul) e Magwe (centro) que estavam internadas num hospital infantil localizado em Naypyitaw, segundo o portal The Irrawaddy.

As autoridades birmanesas informaram ainda que 183 pessoas contraíram o vírus, de acordo com análises realizadas entre 21 de julho e 09 de agosto, das quais 93 continuam hospitalizadas em diversos pontos do país, a maioria em processo de recuperação.

No final do mês passado, o Ministério da Saúde birmanês submeteu um relatório sobre a situação epidemiológica à Organização Mundial de Saúde, à qual pediu ajuda para conter o vírus, vacinas, medicamentos e equipamentos de deteção, entre outros.

A Birmânia não sofria um surto de gripe H1N1 desde a pandemia global de 2009, ano em que registou dezenas de casos.

As autoridades birmanesas também deram conta, no mês passado, dos primeiros casos desde 2006 do vírus H7N9, conhecido como gripe aviária, detetados em junho em Dawei (sul), onde foram abatidas 1.800 aves.