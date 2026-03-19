Sobe para 27 número de casos de meningite no Reino Unido

"Continua a ser administrado um tratamento antibiótico preventivo aos estudantes da Universidade de Kent, bem como a todas as pessoas que frequentaram a discoteca `Club Chemistry`, em Canterbury, entre 05 e 07 de março", indicou a agência UKHSA em comunicado.

As autoridades determinaram ainda que este tipo de antibióticos está disponível em todo o país para potenciais casos de risco.

Os casos confirmados estão, por enquanto, confinados a alunos de quatro escolas em Kent, sudeste de Londres, e um aluno de uma universidade em Londres ligado diretamente ao surto.

Dois jovens, de 18 e 21 anos, morreram desde o fim de semana, desencadeando uma operação para medicar e vacinar milhares de jovens mais suscetíveis à infeção.

Em casos muito raros, a bactéria meningocócica pode causar doenças graves, como meningite e septicemia, que podem evoluir rapidamente para uma sépsis, sendo essencial o diagnóstico rápido e o tratamento com antibióticos.