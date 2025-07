Sobe para 27 o número de mortos em desmoronamento de prédios no Paquistão

O acidente ocorreu pouco depois das 10:00 locais (05:00 GMT) de sexta-feira na maior cidade do Paquistão, no empobrecido bairro de Lyari, outrora assolado pela violência dos gangs e considerado um dos locais mais perigosos do país.

"A maior parte dos escombros já foi removida", disse à AFP Hassaan Khan, porta-voz das equipas de salvamento, que referiu 27 mortos, quando o número anterior de vítimas era de 21.

Khan acrescentou que as operações de limpeza estariam provavelmente concluídas durante a tarde de hoje.

No sábado, as autoridades disseram à AFP que o edifício tinha sido declarado inseguro e que tinham sido emitidos avisos de despejo em 2022, 2023 e 2024.

No entanto, os proprietários e moradores negaram ter recebido tais documentos.

Os residentes afirmaram ter visto fissuras no edifício pouco antes do seu desmoronamento e que as pessoas que se encontravam no interior podiam ouvir um ranger.

Os telhados e os edifícios desmoronam-se frequentemente no Paquistão, um país com mais de 240 milhões de habitantes, principalmente devido às deficientes normas de segurança e à má qualidade dos materiais de construção.

A cidade de Carachi, no sul do país, com uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, é particularmente conhecida pelos seus edifícios degradados, anexos ilegais, infraestruturas envelhecidas, sobrelotação e aplicação pouco rigorosa dos regulamentos de construção.