Sobe para 314 número de mortos no sismo na Colômbia

A Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Catástrofes (UNGRD) anunciou no último balanço que, além dos mais de 300 mortos, pelo menos 290 pessoas continuam desaparecidas em consequência do terramoto de magnitude 7,4 que abalou a Colômbia há pouco mais de uma semana.

O último balanço dava conta de 294 mortos.

A UNGRD adiantou que 4.611 pessoas ficaram feridas e que 358 foram resgatadas.

Mais de 134.000 habitações foram afetadas e outras 4.600 ficaram destruídas por este sismo, cujo epicentro se situou em San José del Palmar, em Chocó, uma das regiões mais pobres da Colômbia, onde a precariedade das infraestruturas e das vias terrestres dificulta a entrega de ajuda humanitária.

A UNGRD especificou que o terramoto danificou 335 centros de saúde, mais de 3.400 escolas e 4.000 centros comunitários, bem como 430 estradas, cerca de uma centena de sistemas de abastecimento de água, 50 pontes e cinco aeroportos, entre outras infraestruturas.