Sobe para 36 número de mortos devido a chuvas torrenciais no Brasil

Os bombeiros encontraram na madrugada os corpos de cinco pessoas no município de Juiz de Fora, o mais afetado pelo temporal que começou na segunda-feira e que ainda ameaça causar mais estragos na região.

Em Juiz de Fora, que tem cerca de meio milhão de habitantes, foram registados até ao momento 30 mortos e há ainda 31 pessoas por localizar.

As outras vítimas confirmadas até hoje ocorreram a cerca de cem quilómetros de distância, na localidade de Ubá, que contabiliza além de seis mortos duas pessoas desaparecidas.

As forças de segurança trabalham atualmente em nove frentes de intervenção e já resgataram 208 pessoas com vida na região.

As chuvas torrenciais deixaram um rasto de destruição nesta zona verde e montanhosa do estado de Minas Gerais.

Ocorreram vários deslizamentos de terras, graves inundações que submergiram bairros inteiros e danos estruturais em infraestruturas.

Cerca de 700 pessoas em Juiz de Fora e Ubá tiveram de abandonar as suas casas.

Além disso, as previsões meteorológicas desenham um cenário preocupante, uma vez que se espera que as chuvas continuem de forma intensa nos próximos dias, aumentando o risco de novos deslizamentos e enxurradas.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, garantiu na terça-feira que as equipas de salvamento permanecerão no terreno o tempo que for necessário.

Afirmou ainda que a prioridade é prestar ajuda humanitária e resgatar as vítimas e que, só depois, se começará a pensar na reconstrução da zona, fase em que espera contar com a colaboração do Governo federal.

Entretanto, o Governo do Presidente Lula da Silva já anunciou que vai dar uma ajuda de 800 reais (130 euros) para cada pessoa que esteja sem casa, dinheiro que será transferido para as câmaras municipais.

O governo central também está a negociar a antecipação do pagamento de prestações da Segurança Social para os habitantes da zona.