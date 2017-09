Sobe para 39 número de mortes nos EUA relacionadas com tempestade Harvey

Lusa 01 Set, 2017, 07:24 | Mundo

A porta-voz Instituto de Ciências Forenses do condado de Harris Tricia Bentley afirmou na noite de quinta-feira que foi confirmada a existência de mais sete mortes relacionadas com a tempestade tropical Harvey.

Só no condado de Harris, que acolhe Houston, foram contabilizadas 25 vítimas mortais. Na manhã de quinta-feira, Tricia Bentley tinha advertido que a morgue estava perto de atingir a sua capacidade devido à chegada de corpos relacionados com a tempestade e a outras mortes ocorridas na quarta maior cidade dos Estados Unidos.

As autoridades afirmaram que as inundações devem cessar em grande parte da cidade de Houston e do condado de Harris hoje ao final do dia ou na manhã de sábado.

Jeff Lindner, meteorologista de Harris, afirmou que o Harvey inundou aproximadamente 136 mil estruturas no condado -- o equivalente a 10% de todas as infraestruturas listadas na base de dados de Harris --, falando, no entanto, de uma estimativa conservadora.

O Harvey chegou como furacão de categoria 4 numa escala de 5 no passado fim de semana e converteu-se dias depois numa tempestade tropical, até ter passado, finalmente, esta quarta-feira, a depressão.

Em Houston, cidade de 2,3 milhões de habitantes, o Harvey causou inundações sem precedentes na história dos Estados Unidos e enormes prejuízos que devem levar até meses a contabilizar.

Este é o primeiro desastre natural que Trump enfrenta enquanto Presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump vai regressar no sábado ao estado do Texas, para visitar as zonas mais afetadas pelas inundações provocadas pelo Harvey.

Trump esteve na terça-feira em Corpus Christi, cidade com 320 mil habitantes onde o furacão Harvey tocou terra na sexta-feira, mas que não foi tão afetada pelas chuvas como Houston.

O Presidente norte-americano também esteve em Austin, capital do Texas, onde se reuniu com as autoridades estatais e com os serviços de emergência.