Para além das 40 pessoas detidas, as autoridades reportam oito polícias feridos nos confrontos com os manifestantes.





Ivica Ivkovic, chefe da administração policial, confirmou que dois dos oito agentes feridos sofreram ferimentos graves.





“Continuaremos a trabalhar para garantir a paz e a ordem e esperamos ver mais prisões relacionadas com os protestos da noite passada”, respondeu Ivkovic, numa conferência de imprensa.







O oitavo dia consecutivo de protestos ficou marcado por milhares de pessoas a marcharem em frente a uma esquadra da polícia de Belgrado na noite de segunda-feira, 25 de Dezembro. Esta manifestação pretendeu demonstrar apoio às pessoas detidas.







O tumulto cresceu com os manifestantes a partirem janelas e vidros na entrada principal do Município de Belgrado, no domingo. A polícia acabou por usar gás pimenta para dispersar os protestos, durante o fim-de-semana.







O partido da oposição Sérvia Contra a Violência (SPN) alegou graves violações da lei eleitoral na cidade de Belgrado, desencadeando o protesto contra o que dizem ter havido fraude eleitoral nas recentes eleições parlamentares e locais da Sérvia.





Uma comissão de monitorização internacional declarou na segunda-feira que o "SNS obteve uma vantagem injusta através do preconceito mediático, da influência indevida do Presidente Aleksandar Vucic e de irregularidades eleitorais, como a compra de votos".



As autoridades sérvias negam quaisquer irregularidades.



Os populistas do Partido Progressista Sérvio (SNS) obtiveram 46,72% dos votos nas eleições parlamentares antecipadas de 17 de dezembro , de acordo com os resultados preliminares da comissão eleitoral estadual.



A Sérvia Contra a Violência ficou em segundo lugar nas eleições com 23,56% dos votos, e o Partido Socialista da Sérvia em terceiro com 6,56%.







A primeira-ministra cessante, Ana Brnabic, agradeceu aos serviços secretos russos por fornecer informações sobre as atividades planeadas pela oposição: "Esta (minha) declaração não será popular no Ocidente", disse Brnabic, do Partido Progressista Sérvio (SNS), no poder, durante uma intervenção na televisão sérvia.







c/agências