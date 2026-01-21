Sobe para 43 número de mortos em desastre ferroviário de Adamuz

O Governo de Espanha revelou na terça-feira que havia 43 pessoas que viajavam nos comboios envolvidos no acidente dadas como desaparecidas, com base em participações de familiares e amigos, pelo que o novo balanço de mortos coincide agora com este número.

Segundo dados oficiais, foram atendidas em hospitais 122 pessoas feridas no acidente e 37 continuam internadas.

O acidente ocorreu no domingo, por volta das 19:45 locais (18:45 em Lisboa) na localidade de Adamuz, na província de Córdova, no sul de Espanha, e envolveu dois comboios de alta velocidade.

Um comboio da empresa privada Iryo, procedente de Málaga e com destino a Madrid, descarrilou e as três últimas carruagens invadiram a via contrária, por onde passou, 20 segundos depois, outro comboio de alta velocidade, um Alvia, da empresa pública Renfe, que fazia a ligação Madrid-Huelva.

As duas primeiras carruagens do Alvia foram projetadas para fora dos carris depois do choque com os vagões do Iryo descarrilados.

Este é considerado o acidente mais grave de sempre na rede de alta velocidade de Espanha que, com cerca de 4.000 quilómetros, é a segunda maior do mundo a seguir à da China.

É também o mais grave acidente ferroviário em Espanha desde o descarrilamento de um comboio rápido Alvia em 24 de julho de 2013, em Angrois, perto de Santiago de Compostela, que se saldou em 80 mortos e 144 feridos.

As causas do acidente estão ainda a ser investigadas.