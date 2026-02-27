Sobe para 64 o número de mortos devido às tempestades no Brasil

Um balanço feito pelo Corpo de Bombeiros indica que a maioria das vítimas foi registada em Juiz de Fora, onde as autoridades reportaram 58 mortos, incluindo uma criança, e há ainda três pessoas desaparecidas.

Os outros seis mortos e dois desaparecidos correspondem a Ubá, um município situado a cerca de 100 quilómetros de Juiz de Fora.

As equipas de resgate suspenderam os trabalhos na madrugada de hoje devido às fortes chuvas que recomeçaram na noite de quinta-feira e provocaram novas inundações em ambas as localidades.

Ambas as cidades, situadas numa região montanhosa propensa a chuvas intensas durante o verão, no sul de Minas Gerais, sofreram deslizamentos de terra, inundações e graves danos nas infraestruturas desde segunda-feira, quando começaram as chuvas torrenciais.

Pelo menos 4.200 pessoas cujas casas estão em perigo ou foram completamente destruídas estão em abrigos temporários, de acordo com as autoridades.

A Proteção Civil de Juiz de Fora registou, desde segunda-feira, mais de 1.800 ocorrências, segundo os órgãos de comunicação social brasileiros.

Nesta cidade brasileira, que foi a mais afetada, as autoridades estão a operar em três frentes para encontrar os desaparecidos, que inclui uma criança de 10 anos.

"Durante a madrugada, a palavra principal de ação era segurança. Tivemos chuvas contínuas, porém com menor intensidade. Graças a Deus, não tivemos novos eventos que envolvessem vítimas durante a madrugada, porém tivemos pausas de segurança nas frentes de buscas. Agora, atuamos com três frentes de buscas, para encontrar essas três vítimas remanescentes", declarou o tenente Elias Júnior, do Corpo de Bombeiros, à imprensa brasileira.

Face à gravidade da situação provocada pelas chuvas intensas, as autoridades de Juiz de Fora e de Ubá decretaram estado de calamidade.

Na quinta-feira, o Governo português manifestou condolências e solidariedade "ao povo e autoridades do Brasil", na sequência das chuvas torrenciais no estado brasileiro de Minas Gerais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de perigo para temporais na região até ao fim do dia de hoje, sendo que a intensidade das chuvas pode diminuir no fim de semana com a chegada de uma massa de ar seco.