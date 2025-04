Sobe para 79 número de mortos após desabamento na República Dominicana

"Ainda estamos a limpar os escombros e a procurar pessoas", disse o diretor do COE, Juan Manuel Méndez, em conferência de imprensa.

O balanço anterior das autoridades dava conta de 44 mortos e 160 feridos.

Não está excluído que o número de vítimas continue a aumentar, quase 20 horas após o acidente na discoteca Jet Set, quando o popular músico de merengue Rubby Pérez atuava.

Nelsy Cruz, a governadora da província de Monte Cristi, no noroeste do país, e a irmã de um famoso jogador de basebol Nelson Cruz, estão entre as vítimas.

Entre os feridos encontra-se o ex-jogador da Major League Baseball (a liga profissional norte-americana de basebol) Octavio Dotel, o legislador Bray Vargas e o próprio Rubby Pérez, segundo as autoridades.

A discoteca é famosa pelos concertos e festas realizados às segundas-feiras, sendo frequentada por celebridades locais.

O agente de Pérez, Enrique Paulino, disse aos jornalistas no local que o concerto começou pouco antes da meia-noite e o teto caiu cerca de uma hora depois, matando o saxofonista do grupo.

Relato da tragédia

"Aconteceu tão rápido. Consegui atirar-me para um canto", disse Paulino, com a camisa manchada de sangue, acrescentando que inicialmente pensou que se tratava de um terramoto.

"Lamentamos profundamente a tragédia na discoteca Jet Set. Nós temos acompanhado o caso minuto a minuto, desde o início. Todas as agências de socorro prestaram a assistência necessária e estão a participar incansavelmente nos esforços de resgate. As nossas orações estão com as famílias afetadas", afirmou o Presidente dominicano, Luis Abinader, na rede social X.

Abinader chegou ao local do desabamento e abraçou aqueles que estavam a procurar amigos e familiares, mas não falou com repórteres.

As autoridades ainda desconhecem as causas do colapso do teto da discoteca.

Por meio de um decreto, Abinader declarou os dias 8, 9 e 10 de luto oficial devido à "trágica situação ocorrida" , informou a presidência.

O decreto ordena que a bandeira nacional seja hasteada a meia haste nesses dias em instalações militares e edifícios públicos em todo o país.