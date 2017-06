Sobe para 79 o número de vítimas mortais na Torre Grenfell em Londres

Sandra Salvado - RTP 19 Jun, 2017, 10:51 / atualizado em 19 Jun, 2017, 11:59 | Mundo

"Temo que ascenda agora a 79 o número de pessoas que pensamos estarem mortas ou desaparecidas e que presumimos mortas", revelou Stuart Cundy, chefe da polícia londrina.



No último sábado, o número de vítimas situava-se em 58, mas as autoridades britânicas anunciaram agora um novo número, apelando a quem sobreviveu que dê notícias aos familiares mais próximos.



"Estamos a apoiar os familiares de todas as 79 pessoas que morreram e quando todas as vítimas forem identificadas vamos revelar os nomes", acrescentou ainda o chefe da polícia britânica.





"Nem todos os corpos serão identificáveis"

O incêndio da semana passada numa torre de apartamentos em Londres eleva assim para 79, o número de mortos ou mortos presumíveis, de acordo com o novo balanço da polícia britânica.Entre 400 e 600 pessoas viviam na Torre Grenfell, de 24 andares e 120 apartamentos. Dez pessoas ainda se encontram em estado crítico.A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que serão disponibilizados 5,7 milhões de euros para ajuda de emergência às vítimas deste incêndio.Entretanto, o comandante da polícia Stuart Cundy admite que pode haver ainda mais vítimas, à medida que a investigação continuar. As autoridades já tinham reconhecido que o número de mortos pode vir a ultrapassar uma centena.Citado pela BBC , Stuart Cundy refere que as operações de busca e salvamento vão continuar. "Assume-se já que nem todos os corpos serão identificáveis e que a operação levará muitas, muitas semanas"."Este é um momento incrivelmente angustiante para as famílias. É muito difícil descrever a devastação provocada pelo incêndio. O que é importante para mim é encontrar respostas para as famílias que foram diretamente afetadas", concluiu o comandante da polícia.As autoridades estão a investigar se foi cometido algum crime que tenha originado o incêndio.Duas autoridades britânicas já tinham revelado que o novo revestimento exterior usado na renovação da Grenfell Tower pode não ter correspondido aos regulamentos de construção do Reino Unido.