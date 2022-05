Sobe para 87 número de mortos por causa das chuvas no nordeste do Brasil

Segundo informações do Corpo de Bombeiros divulgadas pelos `media` locais, as novas vítimas foram encontradas no Jardim Monte Verde, bairro localizado no limite entre o Recife e a cidade de Jaboatão dos Guararapes.

A Defesa Civil de Pernambuco ainda não atualizou o número total de pessoas que desapareceram, mas eram 56 até este domingo. O Corpo de Bombeiros informou que estava a procurar pelo menos 21 pessoas.

A maioria das vítimas morreu durante os deslizamentos de terra que ocorreram no sábado na região metropolitana do Recife, a mais afetada pela tempestade que atingiu vários estados do nordeste do Brasil, principalmente Pernambuco.

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deslocou-se hoje de manhã para Pernambuco e realizou um voo sobre as principais áreas atingidas.