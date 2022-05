Sobe para 93 o número de mortos nas inundações e deslizamentos de terra no Brasil

As mais recentes vítimas a serem encontradas foram retiradas dos escombros, e reconhecidas por vizinhos. Eram duas mulheres, uma de 31 e outra de 49 anos.

O corpo da mulher mais velha foi removido de uma barreira que deslizou em Camaragibe, na região Metropolitana.





A mais jovem foi encontrada perto da localidade de Jaboatão dos Guararapes. Era engenheira civil e chamava-se Thais Regina. "A minha filha sempre dizia que quando se formasse e começasse a trabalhar ia dar uma condição de vida melhor para mim, para mãe dela e para a irmã. Mas o sonho acabou né. Agora é viver com a dor e as lembranças", disse o pai.







O local onde o corpo de Thais foi descoberto é o principal ponto de buscas de desaparecidos. No mesmo bairro, mais de 20 pessoas morreram soterradas e retiradas da lama. Segundo a equipa de Bombeiros, ainda há vítimas desaparecidas entre os escombros.

O registo de desalojados também aumentou. Segundo o secretário executivo de Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Leonardo Rodrigues, são já 6.170 pessoas que procuram abrigo.





"Oficialmente temos o número de 6.170 pessoas na condição de desalojados. Estão em abrigos públicos, nos municípios que instalaram esses recursos. Temos aproximadamente 40 municípios afetados. Estamos diante de um evento que não é visto normalmente", afirmou.

Mudanças climáticas

Recife é cidade brasileira mais ameaçada pela emergência climática e avanço do mar e a 16ª área mais vulnerável do mundo, de acordo com painel da ONU de 2021.

Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou algumas regiões afetadas pelas chuvas no Grande Recife. Depois, lamentou a tragédia e anunciou medidas para ajudar as vítimas. Em conferência de imprensa disse que o helicóptero não conseguiu pousar devido ao solo encharcado e mostrou-se preocupado pela quantidade de desastres semelhantes que tem assolado o país. Referiu-se às montanhas acima do Rio de Janeiro, ao sul da Bahia e ao estado de Minas Gerais.







"Infelizmente, essas catástrofes acontecem num país do tamanho de um continente", observou Bolsonaro. "Estamos todos obviamente tristes. Manifestamos a nossa solidariedade aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar as famílias e também, com meios materiais, atender a população", acrescentou.





Na memória de muitas pessoas está ainda a maior tragédia ocorrida em Pernambuco das últimas décadas. A inundação de 1975, vitimou 107 pessoas no Recife.A autoridade de defesa civil do estado reforçou seu alerta sobre o risco contínuo de deslizamentos de terra. A chuva continua, embora com menor intensidade. Catorze cidades decretaram estado de emergência.