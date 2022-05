Sobe para oito número de mortos em explosão num hotel de Havana

A explosão no Hotel Saratoga, uma estrutura do século XIX em Havana Velha, terá ocorrido devido a uma fuga de gás, explicou na rede social Twitter o gabinete do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, citado pela agência Associated Press (AP).

Segundo os dados mais recentes, divulgados pela mesma fonte, a explosão resultou em oito mortes e as equipas de busca e salvamento continuam no local.

A agência France-Presse (AFP) acrescenta que os números oficiais apontam ainda para a existência de 30 feridos.

O chefe de Estado cubano já esteve no local.

Imagens divulgadas pela assessoria do governo mostram danos graves no hotel e nuvens de fumo sobre o céu da capital.

O `site` Cubadebate adiantou ainda que uma escola nas imediações foi evacuada.

O hotel de cinco estrelas, situado em Havana Velha, tem 96 quartos, dois bares, dois restaurantes e uma piscina na cobertura, segundo o seu `site` oficial.

O fotografo Michel Figueroa contou à agência AP que estava passar junto ao edifício quando a explosão o atirou para o chão.

Já Yazira de la Caridad, mãe de dois filhos, referiu que a explosão sacudiu a sua casa, que se encontra a um quarteirão do hotel.

"Todo o prédio se moveu. Eu pensei que era um terremoto", explicou.