Sobe para oito o número de mortos após chuvas na ilha cabo-verdiana de São Vicente

"Sete são resultado das cheias e um foi eletrocutado. Temos três desaparecidos e um bom número de desalojados que estão a ser apoiados", afirmou o vereador para a Proteção Civil, Ambiente e Saneamento da ilha de São Vicente, José Carlos da Luz, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

Segundo o responsável, estão 12 pessoas desalojadas.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ruas inundadas e casas parcialmente destruídas, com pavimentos e calçadas levantados e detritos espalhados, evidenciando a força das chuvas.

Além disso, várias viaturas e estabelecimentos comerciais foram destruídos.

Cabo Verde decretou luto nacional de dois dias, a partir de hoje, na sequência da passagem de uma tempestade que causou mortes e danos materiais nas ilhas de São Vicente e Santo Antão.

Portugal e São Tomé e Príncipe já manifestaram solidariedade com o povo cabo-verdiano e endereçaram condolências aos familiares das vítimas.