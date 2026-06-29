Sobe para seis o número de mortos em tiroteio na Alemanha

Ainda não foi possível determinar as motivações deste tiroteio.



Os meios de comunicação locais noticiaram que o incidente ocorreu num centro juvenil de Stade, uma cidade com menos de 50.000 habitantes perto de Hamburgo.





De acordo com a polícia, duas pessoas foram detidas. Um deles é o suspeito do tiroteio, sendo ainda desconhecido o envolvimento do segundo detido, acrescenta a agência Reuters.





Um porta-voz da polícia disse que ainda não se sabe ao certo quantas pessoas ficaram feridas, acrescentando que as vítimas mortais são todas adultas.





Segundo o site de notícias FOCUSonline, uma testemunha viu um homem e uma mulher a tentarem fugir do local de carro antes de serem intercetados pela polícia.



Stade é uma cidade com cerca de 50.000 habitantes a oeste de Hamburgo. Após o incidente, a polícia alertou os residentes para se manterem afastados da zona.





Sendo os tiroteios raros na Alemanha, o país tem vindo a registar uma série de casos de grande repercussão.



Em 2023, um atirador em Hamburgo matou a tiro seis pessoas antes de se suicidar num salão de culto de testemunhas de Jeová. Em 2016, um alemão-iraniano de 18 anos matou pelo menos nove pessoas em Munique.





