Sobe para seis os mortos da tempestade na Austrália

A polícia de Queensland (nordeste), um dos estados mais atingidos pela tempestade, confirmou a morte de uma criança de 9 anos, arrastada numa inundação repentina no subúrbio de Rochedale South, perto da capital estadual, Brisbane.

As autoridades de Queensland recuperaram na terça-feira o corpo de uma vítima, que se afogou quando o barco em que viajava com 10 pessoas se virou perto de Green Island, a norte de Brisbane, depois de uma vasta operação de busca e salvamento em que foram resgatadas oito pessoas.

A polícia vai continuar a procurar os dois passageiros ainda desaparecidos.

Também em Queensland, duas mulheres foram arrastadas por uma inundação na terça-feira na cidade de Gympie, 170 quilómetros a norte de Brisbane, embora a polícia só tenha conseguido recuperar o corpo de uma das mulheres e esteja ainda à procura da outra.

No outro extremo da costa leste da Austrália, as autoridades do estado de Vitória, no sul do país, comunicaram a morte de uma mulher na sequência da forte tempestade.

Estas mortes elevam o número de vítimas para seis, depois de, na segunda-feira, duas pessoas terem sido mortas pela queda de árvores em Queensland e Vitória.

Cenários desoladores

Chuvas torrenciais, ventos de até 100 quilómetros por hora, inundações repentinas e, em alguns casos, tempestades de granizo deixaram mais de 124 mil pessoas sem eletricidade no sul de Queensland durante o Natal, das quais cerca de 92 mil ainda aguardam o restabelecimento de energia.

As tempestades que atingiram Nova Gales do Sul entre domingo e terça-feira também inundaram várias ruas e o aeroporto de Sydney, enquanto dezenas de casas foram danificadas pelo granizo nos subúrbios da cidade.

Na semana passada, dezenas de comunidades australianas remotas ficaram isoladas no extremo norte do estado de Queensland devido a inundações causadas pelo ciclone Jasper.

A costa leste da Austrália enfrentou uma temporada de fortes chuvas, apesar de ter enfrentado um tempo mais seco do que o habitual durante o atual período de verão devido ao El Niño, um fenómeno natural causado por correntes no oceano Pacífico que, exacerbado pelo aquecimento global, pode causar fenómenos climáticos extremos.