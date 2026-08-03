"Sobrelotação de quase 3.000%". Mais de 860 migrantes menores continuam em Ceuta

Segundo o balanço divulgado pelo conselheiro da Presidência e Governação, terão entrado em Ceuta pelo menos 80 mil migrantes, a partir do pontão fronteiriço de Tarajal. Setenta e três mil deixaram já a Cidade Autónoma espanhola.



“Ação concertada”?

A Iustitia Europa alega crimes contra a segurança do Estado e da nação, de auxílio à imigração ilegal e de tráfico humano, organização criminosa e omissão no cumprimento do dever de processar crimes no enclave espanhol com 84 mil habitantes no norte de África.



c/ agências