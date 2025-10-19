Sobrevivente de ataque dos EUA contra submarino de narcotráfico volta ao Equador

O homem chegou ao país por volta das 11:00 de sábado (17:00 em Lisboa), e foi depois submetido a uma avaliação médica, disse o Ministério do Interior do Equador à agência de notícias EFE.

Após este procedimento, deverá iniciar-se o "o devido processo legal", acrescentou o ministério, sem adiantar mais detalhes.

No sábado, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os dois sobreviventes do ataque norte-americano foram devolvidos aos países de origem.

Quatro "narcoterroristas" estavam a bordo do submarino e dois foram mortos, escreveu Trump na rede social que detém, a Truth Social.

"Pelo menos 25 mil norte-americanos morreriam se eu permitisse que este submarino atracasse", acrescentou o republicano.

Trump disse que os dois sobreviventes estavam "a ser devolvidos aos seus países de origem, Equador e Colômbia, onde serão detidos e levados à justiça".

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou no sábado o regresso ao país de um cidadão, sobrevivente do ataque norte-americano.

"Recebemos com satisfação o colombiano preso no narcossubmarino, estamos felizes por ele estar vivo e será julgado de acordo com as leis", disse Petro, na rede social X, sem fornecer mais detalhes.

Na sexta-feira, Donald Trump afirmou que o mais recente ataque das forças norte-americanas nas Caraíbas visou um submarino que transportava grandes quantidades de droga.

Os serviços de informação dos EUA "confirmaram que esta embarcação estava carregada principalmente com fentanil e outras drogas ilegais", acrescentou o Presidente norte-americano, no sábado.

O novo ataque - no âmbito de uma campanha que Donald Trump justifica com o combate ao tráfico de droga - foi, pelo menos, o sexto em águas próximo da Venezuela desde o início de setembro e o primeiro a resultar em sobreviventes resgatados pelos militares norte-americanos.

Desde o início de setembro, estes ataques em águas próximas da Venezuela fizeram pelo menos 27 mortos.

Na quarta-feira, Donald Trump afirmou que naquela zona "o mar está muito bem controlado" e que "certamente" estão a ser avaliados ataques em terra.

Confrontado com uma notícia do New York Times de que tinha autorizado operações secretas da CIA na Venezuela contra o governo, incluindo "neutralizar" o Presidente Nicolás Maduro, Trump não negou.

No Congresso, os democratas alegam que os ataques violam o direito norte-americano e a legislação internacional e alguns congressistas republicanos têm procurado mais informações junto da Casa Branca sobre a justificação legal e os detalhes dos ataques.