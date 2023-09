Sobreviventes de cancro passam a poder pedir um crédito que exija seguro

A nova regra foi aprovada esta tarde em votação final global durante o plenário em Estrasburgo.Na prática, 10 anos depois do fim do tratamento, quem teve cancro deixa de ser discriminado pelos bancos e seguradoras com base no historial clínico passado e passa a poder pedir um crédito que exija seguro.É o que explica a jornalista Inês Ameixa.



Em Portugal, a chamada "lei do esquecimento", que pretende acabar com os entraves no acesso a créditos e seguros de vida por parte de doentes de cancro recuperados ou com a doença controlada, entrou em vigor no início do ano passado, mas há denúncias de que a legislação continua a não ser aplicada.