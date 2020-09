Sobrinha de Bin Laden apoia recandidatura de Trump

A sobrinha de Osama bin Laden considerou que o slogan de Trump "Primeiro a América" condensa toda a sua política de proteção dos interesses nacionais contra ameaças externas, segundo declarações prestadas ao New York Post





Noor bin Ladin, que vive na Suíça, afirmou, textualmente: "O ISIS proliferou sob a Administração Obama/Biden administration, levando a que se introduzissem na Europa. Trump mostrou que protege a América e, por extensão, nos protege a nós contra ameaças externas, eliminando terroristas na raiz e antes de eles terem oportunidade de atacar".





A sobrinha do cérebro e organizador do 11 de setembro é uma apoiante de longa data do presidente Donald Trump e tem-se empenhado em propagandear a candidatura deste a um segundo mandato, afirmando que esta é a eleição presidencial mais importante de toda uma geração.





Diz Noor bin Ladin: "Tenho sido apoiante do presidente Trump desde o primeiro momento em que ele anunciou que iria candidatar-se, no início de 2015. Tenho observado de longe, e admiro, a determinação deste homem".





E prossegue: "Vejam todos os ataques terroristas que tem havido na Europa nos últimos 19 anos. Eles abalaram-nos até ao fundo de nós mesmos". Segundo a sobrinha do falecido superterrorista, o Islão radical "infiltrou-se" nas sociedades europeis e "nos EUA é muito perturbador que a esquerda se tenha alinhado completamente com as pessoas que têm esta ideologia".





Concretamente, a sobrinha do superterrorista saudita manifestou repulsa pela política das quatro congressistas de esquerda, conhecidas como The Squad - Alexandria Ocasio-Cortez (Nova Iorque), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) e Rashida Tlaib (Michigan).





Noor bin Ladin diz considerar os Estados Unidos como a sua segunda casa e afirma que ficou chocada e inconsolável com a notícia dos atentados de 11 de setembro.