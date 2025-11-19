Sociais-democratas de Mette Frederiksen perdem câmara de Copenhaga após 100 anos no poder

A candidata do Partido Esquerda Verde, Sisse Marie Welling, será a nova presidente da câmara na capital.

A derrota histórica da candidata Pernille Rosenkrantz-Theil ofuscou uma eleição em que os sociais-democratas, prejudicados pelo descontentamento popular, conseguiram manter duas cidades importantes, Aalborg e Aarhus, embora tenham perdido terreno em 87 dos 98 municípios do país.

O partido de Frederiksen conseguiu apenas 23,2% dos votos em todo o país, menos cinco pontos percentuais do que nas eleições de 2021.

Os sociais-democratas perderam apoio em municípios como Frederikshavn e Gladsaxe, segundo os meios de comunicação social dinamarqueses.

No entanto, o atual presidente da Câmara de Aarhus, o social-democrata Anders Winnerskjold, obteve quase um quinto dos votos, garantindo assim um mandato sólido para liderar a cidade nos próximos anos, enquanto o presidente da Câmara de Aalborg, Lasse Frimand Jensen, conquistou 32,2% dos votos, embora isto represente uma queda de até quatro pontos percentuais em relação às eleições de 2021.

Em Copenhaga, a Aliança Vermelho-Verde foi o partido mais votado, com 22,1% dos votos. Sisse Marie Welling, candidata do Partido Esquerda Verde, será a nova presidente da Câmara de Copenhaga, depois de o seu partido ter excluído os sociais-democratas das negociações.

Os sociais-democratas obtiveram apenas 12,7% dos votos na capital.

O Partido Liberal manteve 17,9% dos votos a nível nacional, representando um ligeiro declínio para o partido.

O Partido Popular Conservador, embora não tenha conseguido recuperar a câmara municipal de Frederiksberg, teve um bom desempenho e ainda detém 16 câmaras municipais em todo o país.