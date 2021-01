Sociedade civil une-se em apelos por oxigénio para Manaus

A situação, considerada caótica por médicos e familiares de pacientes, obrigou o governador do estado do Amazonas, cuja capital é Manaus, a transferir os doentes infetados com covid-19 para outras cidades do país.", escreveu no Twitter o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos.Vários atores, cantores, comediantes e "youtubers" comoveram-se com a situação, que deixou sem oxigénio centenas de pessoas no Amazonas, e usaram as redes sociais para apelar à ação política e anunciar a doação de cilindros de oxigénio.

"Providenciando 20 cilindros de 50 litros de oxigénio para distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer espetáculos é tão bom quando o público nos recebe com carinho, não é? Vamos retribuir?", apelou no Twitter Whindersson Nunes, um dos maiores "youtubers" brasileiros.

Além de Whindersson, também artistas brasileiros comoanunciaram a doação de cilindros de oxigénio.Imagens que circulam nas redes sociais mostram as próprias famílias de pacientes a transportar para os hospitais tanques de oxigénio que adquiriram por conta própria.No universo desportivo, vários clubes de futebol usaram a "hashtag" #OxigenioParaManaus para chamar a atenção para a crise de saúde que se abate sobre o estado do Amazonas, no norte do país."Uma pausa neste dia de comemorações para unir a nossa voz num pedido de socorro: #OxigenioParaManaus", escreveu no Twitter o

"Fiel, é hora de chamar atenção para um assunto muito grave. #OxigenioParaManaus", apelou por sua vez o clube Corinthians nas redes sociais.





A falta de oxigénio nos hospitais do Amazonas fez com que vários políticos responsabilizassem o atual governo, presidido por Jair Bolsonaro, que classificaram de "incompetente".





Venezuela responde presente



O governo venezuelano colocou-se "imediatamente à disposição" do estado brasileiro do Amazonas oxigénio para fazer face à situação de emergência nos hospitais da região, anunciaram fontes oficiais na noite de quinta-feira.



"Seguindo instruções do Presidente Nicolás Maduro, conversámos com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigénio necessário para atender a contingência sanitária em Manaus. Solidariedade latino-americana acima de tudo!", anunciou na rede social Twitter o ministro venezuelano de Relações Exteriores, Jorge Arreaza.