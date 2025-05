Sociedade está marcada pelo medo de guerras e dos migrantes diz Cardeal Jaime Spengler

"Vivemos numa sociedade marcada pelo medo. Medo de guerras, medo de migrantes, medo de não conseguir levar a termo o caminho de vida assumida, medo de cair doente, medo de morrer, medo uns dos outros", afirmou Jaime Spengler na missa que encerra a peregrinação internacional de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima.

Na homilia, onde a referência à Virgem esteve sempre presente, o cardeal lembrou que Maria continua a dizer para que não haja medo.

Aos milhares de fiéis, aos quais chamou peregrinos de esperança (tema do Jubileu 2025), o presidente da peregrinação internacional de maio salientou que a esperança é Jesus, defendendo que "progredir na fé, avançar neste itinerário, nesta peregrinação espiritual que é a fé" é seguir Jesus.

O cardeal, arcebispo de Porto Alegre, no Brasil, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, considerou ainda que a "devoção a Maria não é um capricho religioso".

"É, antes, uma exigência da nossa vida cristã de batizados e batizadas, de filhos, de filhas. Na nossa prática religiosa e na devoção a Maria, damo-nos conta de que precisamos, também nós, de um coração de mãe, um coração que saiba perceber a ternura de Deus e ouvir as palpitações do coração de todos os seres humanos", prosseguiu.

O cardeal brasileiro pediu à Virgem de Fátima "a graça de um coração bom" capaz de acolher "sempre e de forma nova", e pôr em prática o Evangelho, "sobretudo nestes tempos delicados, tensos, complexos".

"Tempos em que alguns talvez só pensem em si, tempos de autoritarismos de vários matizes, tempos de fundamentalismos que não promovem a vida, tempos em que a casa comum clama por cuidado, tempo carente de abertura para o outro e abertura para a solidariedade, tempo carente de esperança", acrescentou Jaime Spengler.

A missa está a ser concelebrada por dois cardeais, António Marto, bispo emérito da Diocese de Leiria-Fátima, que participou no conclave que elegeu na quinta-feira o Papa Leão XIV, e o italiano Fortunato Frezza, que trabalhou na Cúria Romana e, devido à idade, não participou na eleição do sucessor de Francisco.

Na missa, à qual assistem, no recinto, cerca de 200 mil peregrinos, de acordo com dados do santuário, estão ainda 27 bispos, 282 padres e 14 diáconos.

Na celebração está a ser usado um cálice de prata dourada oferecido pelo Papa Francisco ao santuário na primeira deslocação que fez a Fátima, em maio de 2017, por ocasião do centenário dos acontecimentos na Cova da Iria e para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.

O Papa Francisco, que morreu em 21 de abril último, aos 88 anos, esteve uma segunda vez no maior templo mariano do país, em agosto de 2023, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.